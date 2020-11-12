Пять старост из Белгородского района победили в областном конкурсе проектов

Пять старост из Белгородского района победили в областном конкурсе. Фото пресс-службы администрации белгородского района

В регионального конкурсе проектов старост сельских населенных пунктов в этом году победили 5 старост из Белгородского района. Теперь для реализации их проектов будет выделено 358,6 тысяч рублей.

При рассмотрении конкурсных заявок учитывался целый ряд критериев, но один из главных – социальная эффективность. В этом году старосты со всего региона представили 227 инициатив, направленных на развитие своих территорий. По итогам конкурса были определены победители, которые получат денежные средства на поддержку своих проектов.

В их числе и пять старост из Белгородского района: Людмила Перунова из Бессоновского сельского поселения с проектом «Движение к долголетию», Юрий Адонкин из Беломестненского сельского поселения с проектом «Повышение доступности занятий спортом».

Также среди победителей Александр Кулешов из Крутологского сельского поселения с проектом «Создание общественного пространства на территории ТОС «Крутой Лог»», Юрий Гончаров из Яснозоренского сельского поселения с проектом «Создание зоны отдыха на берегу пруда в селе Черемошное» и Александр Рогозин из Стрелецкого сельского поселения с проектом «Играй, гармонь любимая!»