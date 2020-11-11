В Белгородской области за минувшие сутки скончалось сразу 3 больных, зараженных коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в Белгородском областном оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе скончалось сразу три пациента, которые были заражены коронавирусной инфекцией. Все умершие – жители Белгорода. Число жертв опасного вируса с начала пандемии достигло 82 человек.

Напомним, что за минувшие сутки у 154 белгородцев была выявлена коронавирусная инфекций, а с начала пандемии COVID-19 заболели 13 073 жителя области. На госпитализации находятся 637 человек, в тяжелом состоянии – 80 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. По контакту с заболевшими изолированы 8 491 житель области.

Наибольшее число зараженных за минувшие сутки пришлось на областной центр – 37 человек (всего 3 240 с начала пандемии). В Старооскольском городском округе за минувшие сутки выявлено 32 заболевших (всего – 1 834), в Губкинском горокруге – 15 случаев заболевания (всего – 750), в Белгородском районе – 11 (всего 1 410), в Ивнянском районе – 10 (всего 230). Есть новые заболевшие и в других муниципалитетах региона.