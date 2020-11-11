Под Старым Осколом сотрудники ДПС задержали автомобиль с наркотиками MDMB-2201

При досмотре иномарки обнаружили 516 подозрительных свертков.

Автомобиль «Опель Кадет», перевозивший наркотики, сотрудники ДПС остановили в районе села Федоссевка под Старым Осколом. Поведение управлявшей им 29-летней жительницы Саратова насторожило полицейских. Химико-токсилогическое исследование подтвердило, что автоледи успела употребить. Помимо нее, в салоне находился 24-летний парень.

При досмотре иномарки обнаружили 516 подозрительных свертков. Эксперты уже установили их содержимое: 90 граммов синтетических наркотиков, 200 граммов марихуаны и 1,5 кг MDMB-2201. На обнародованном пресс-службой УМВД России по Белгородской области видео, задержанная объясняет, что свертки с наркотиками они «подняли» в Старом Осколе. По данным полиции, запрещенные вещества злоумышленники приобрели через Интернет для последующего распространения среди потребителей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». И мужчина, и женщина арестованы. Оба рискуют не один год провести в местах лишения свободы.