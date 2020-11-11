Жительнице Ракитянского района дали 2 года за выращивание мака. Фото: "КП" Архив

Ракитянским районным судом жительница района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере. Она получила 2 года лишения свободы.

По версии следствия, в мае этого года женщина посеяла на приусадебном участке мак, а потом регулярно за всходами ухаживала – поливала и пропалывала. Летом эти посевы обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Вину в совершении преступления любительница легкой наживы признала, на заседании суда подробно рассказала обо всех обстоятельствах преступления.

Суд назначил женщине наказание - ограничение свободы на 2 года, и это с учетом смягчающих обстоятельств.