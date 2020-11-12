В Белгороде состоится персональная выставка художника Юрия Чернышева. Фото с сайта выставочного зала "Родина"

Выставочный зал «Родина» предлагает вниманию белгородцев персональную выставку произведений члена Союза художников России, члена правления Белгородского отделения Союза художников России Юрия Васильевича Чернышева. На выставке будут представлены живописные работы, написанные с 2015 по 2018 годы. Выставка приурочена к 65-летию автора.

Выставочная деятельность Юрия Чернышева началась в 1979 году активным участием в молодежных и областных, а потом региональных, всероссийских и международных выставках. Немного позже начинается его педагогическая деятельность, вобравшая в себя 15 лет преподавания в средней школе, затем еще пятнадцать на кафедре рисунка и скульптуры архитектурно-строительного института.

Сейчас Юрий Чернышев возглавляет кафедру рисунка, живописи и скульптуры Белгородского государственного института искусств и культуры. В нем неразрывно сосуществуют две ипостаси – талантливого художника и прекрасного педагога, умеющего вовлекать в творческий процесс своих студентов.

Пейзажист по определению, убежденный, что главным его учителем является природа, Юрий Чернышев - постоянный участник творческих поездок и пленэров.

На выставке будут представлены живописные работы, написанные в Ярославской области, на XIII Липецком пленэре и на IX Левитановском пленэре, который проводится во Владимирской области. Кроме того, в экспозицию войдут графические листы с архитектурными зарисовками, сделанными на улицах города Хайлар в Китае.

Выставка продлится до 13 декабря 2020 года.