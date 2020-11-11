Белгородские пожарные спасли котенка Мурика, сутки просидевшего на дереве. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

На очередную просьбу о помощи братьям нашим меньшим откликнулись огнеборцы в городе Белгород. В этот раз для спасательной операции котенка, сутки просидевшего на дереве, понадобилось даже применение автолестницы.

Утром на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Белгорода поступило сообщение от хозяйки животного, что на улице Некрасова котенок забрался на тополь, на уровень шестого этажа - и не может слезть обратно.

По словам хозяйки, котенок находился на дереве уже сутки. Женщина безуспешно пыталась самостоятельно помочь котенку, приманивая его едой и даже обращалась за помощью к соседям. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло. Мурик – так зовут виновника происшествия оставался на дереве и на уговоры не реагировал. Тогда обеспокоенная хозяйка вынуждена была обратиться за помощью к спасателям.

На место происшествия привлекалась пожарно-спасательная часть №1 и смена поисково-спасательного отряда «УГОЧС г. Белгорода». При помощи автолестницы пожарный поднялся к животному, но увидев мужчину, котенок испугался и забрался еще выше.

В итоге огнеборец аккуратно снял животное почти с макушки тополя и спустил на землю, после чего передал в руки хозяйке. Та сердечно поблагодарила пожарных и рассказала, что котенок живет у нее уже два месяца, но в такую ситуацию попадает впервые. До этого Мурик вел себя прилежно и никогда не убегал на улицу.