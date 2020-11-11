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Роман студента Белгородского госуниверситета среди лучших фантастических произведений

На Национальную литературную премию для молодых авторов поступило более 600 заявок из 78 регионов
Ирина ТАРАСОВА
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Роман студента Белгородского госуниверситета среди лучших фантастических произведений . Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

Роман студента Белгородского госуниверситета среди лучших фантастических произведений . Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

Экспертный совет Национальной литературной премии для молодых авторов – главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, президент фонда «Поэзия улиц» Людмила Моренцова, литературный критик Татьяна Соловьёва – выбрал пять лучших работ в номинации «Художественная книга: фантастика». Среди них роман-антиутопия студента мединститута НИУ «БелГУ». На один из самых престижных литературных конкурсов для молодых авторов поступило более 600 заявок из 78 регионов страны.

Студент 5 курса стоматологического факультета медицинского института Александр Бураков участвует в конкурсе с первой с серьезной работой: фантастическим романом-антиутопией «Восемь минут». По словам молодого писателя, это произведение о группе молодых людей, которые оказались в апокалипсисе и пытаются спасти мир.

Итоги премии подведут 3 декабря. Победители получат авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо».

Культура