Школьница из Старого Оскола победила в президентском конкурсе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Артеке завершился Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди победителей десятиклассница старооскольской Средней образовательной школы №40 София Гусева, которая получит призовой фонд в размере 200000 рублей.

Торжественная церемония объявления победителей состоялась в Крыму, поселке городского типа Гурзуф на «Артек-Арене». В ней приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Оскольчанка получила не только колоссальный опыт, общение с профессионалами самого высокого уровня из разных сфер, новые знакомства, но и призовой фонд в размере 200000 рублей.