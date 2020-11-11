Вблизи Горьковского Белгородской области пограничники задержали двух мужчин без документов

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Сотрудники Пограничного управления продолжают выявлять случаи нарушения государственной границы РФ, связанные с ее пересечением вне установленных пунктов пропуска. Так, в ноябре 2020 года пограничники в районе населенного пункта Горьковский Белгородской области задержали двух мужчин без документов, удостоверяющих личность. Со слов задержанных, один из них является гражданином Украины, а второй является лицом без гражданства. Как пояснили задержанные, они пересекли государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в РФ, чтобы найти работу.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, по каждому задержанному после проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.