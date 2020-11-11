Погода: на Белгородчине ночные температуры опустятся до минусовых значений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков в регионе ожидается понижение температуры до минусовых значений. Ночью в течение недели температура опустится до 0 градусов и ниже, днем по области температура будет колебаться от +2 до +4 градусов. В среду, 11 ноября, на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. По области температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Белгороде ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем 1-3 градусов тепла.

В четверг и пятницу, 12 и 13 ноября сохранится пасмурная погода, а вот в выходные выглянет солнце. Осадков не предвидится и в воскресенье, 15 ноября солнце будет светить весь короткий световой день.