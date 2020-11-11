В Белгородской области с сегодняшнего дня будут проверять такси на соблюдение масочного режима. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На оперативном совещании регионального правительства о соблюдении масочного режима в такси рассказал вице-губернатор по строительству и транспорту Евгений Глаголев. При этом он подчеркнул, что подобные проверочные рейды по соблюдению масочного режима уже запустили в пригородных поездах, общественном транспорте и торговых центрах. Такси будут проверять, начиная с завтрашнего дня, 12 ноября, и по 21 декабря.

Несмотря на требования соблюдения масочного режима, белгородцы продолжают его нарушать. Так, на объектах торговли за последнюю неделю во время проверочных рейдов, проведенных на 7 462 объектах, было выявлено 70 нарушений. По 32 нарушениям были составлены протоколы об административных нарушениях и выписаны. На 38 объектах, где был нарушен масочный режим, контролеры выписали предостережения. Еще 10 административных дел было возбуждено после того, как позвонили на горячую линию департамента, докладывал Евгений Глаголев.