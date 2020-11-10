11 раз огнеборцы Белгородчины выезжали тушить пожары на прошлой неделе. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

За прошедшую неделю подразделения Федеральной противопожарной службы Белгородской области 4 раза выезжали на тушение пожаров в жилых домах и 7 раз ликвидировали возгорания в нежилых помещениях. Также пришлось тушить комбайн.

Так 6 ноября вечером поступило сообщение о пожаре в садоводческом некоммерческом товариществе «Металлист» Старооскольского городского округа. В результате огонь уничтожил полностью вагончик и дачный домик. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

На следующий день пожар случился в селе Солдатское Ракитянского района. Огонь полностью уничтожил летнюю кухню. Причина пожара могла стать неосторожность при курении. Пожар был ликвидировано в 07 часов 37 минут дежурными караулами пожарно-спасательных частей № 32 и № 33.

А 8 ноября ночью загорелся свеклоуборочный комбайн в поле между селом Старый Хутор и селом Бирюч Валуйского городского округа. Огонь полностью уничтожил комбайн.