В Белгороде с торгов уйдет арестованное имущество на общую сумму более 16 миллионов рублей

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

30 ноября в Белгороде пройдут торги по продаже арестованного имущества должников. На торгах будет реализовано имущество по 6 лотам на общую сумму 16 214 150 рулей. На продажу выставлены нежилые здание, дома, земельные участки и здание цеха. В том числе с торгов уйдут: нежилое здание площадью 25,8 кадратов, земельный участок площадью 2091 квадратов, нежилое здание (гараж) площадью 298,5 квадратов, расположенные в Шебекинском районе (начальная продажная цена 2 042 000 рублей); жилой дом площадью 23,8 квадратов, земельный участок площадью 1491 квадратов, расположенные в селе Муром Шебекинского района (начальная продажная цена 52 400 рублей); здание деревообрабатывающего цеха площадью 314,53 квадратов, земельный участок для размещения производственной базы площадью 18203 квадратов, расположенные в Ивнянском районе.

Организатором торгов является Межрегиональное территориальное управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

Торги состоятся 30 ноября в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru., (https://tu31.rosim.ru/).

Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».