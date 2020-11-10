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Общество

Преподаватель из Старого Оскола– в числе победителей конкурса «Воспитывая здоровое поколение»

В этом году на конкурс поступило более двух тысяч заявок
Ирина ТАРАСОВА
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Фото организаторов VI Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение».

Фото организаторов VI Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение».

Преподаватель изобразительного искусства МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» Старооскольского городского округа Елена Волобуева стала одной из победительниц конкурса методик программы «Разговор о правильном питании». Финальный этап соревнования прошел в середине октября в рамках VI Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение». В этом году на конкурс поступило более 2000 заявок. Участникам предстояло пройти региональный этап отбора, проводимый при поддержке департаментов и министерств образования субъектов федерации. В итоге в финал вышли пять педагогов из Новосибирска, Старого Оскола, Саратова, Орла и Клина.

Конкурс методик программы «Разговор о правильном питании» – ежегодное мероприятие, организованное «Нестле Россия» и Институтом возрастной физиологии Российской академии образования. Конкурс традиционно привлекает педагогов из 60 регионов страны, задействованных в программе «Разговор о правильном питании».

По результатам финального этапа одной из победительниц конкурса была признана Елена Волобуева, преподаватель изобразительного искусства МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15». Елена Волобуева отметила:

- Конкурс методик остается важнейшим инструментом актуализации программы «Разговор о правильном питании» под интересы школьников. Мне очень приятно, что мои идеи нашли отклик у экспертного сообщества и, возможно, будут реализованы на практике.