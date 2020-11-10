В Белгородской области энергетики переустроили сети электроснабжения нового спортивного парка

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Белгородские энергетики проложили больше 3 км кабельных ЛЭП в рамках проекта по созданию в Борисовке современного спорткомплекса, предназначенного для занятий спортом и отдыха жителей района.

На этапе выбора площадки в зону застройки попадало 1,6 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Чтобы обезопасить посетителей и освободить спортивное пространство от посторонних коммуникаций, энергетики перевели все линии в кабельное исполнение, а также реконструировали распредустройство подстанции, от которой, помимо спортивного комплекса, запитаны жилые дома, гостиницы, районная и поселковая администрации и другие социально значимые объекты.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Еще 1,6 километров кабельных линий проложено в процессе строительства наружного освещения, которое появилось как на спортивной площадке, так и на прилегающей территории. Энергетики установили более 20 светодиодных светильников. В настоящее время завершают работы по монтажу торшерного освещения пешеходных дорожек и детской площадки. Всего проектом предусмотрен монтаж 50 современных светильников.

- По территории спортивных и детских площадок не должны проходить воздушные линии электропередачи, поэтому всю электросетевую инфраструктуру мы убрали в кабель, обеспечив комфорт и безопасность жителей, - отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Строительство спортивного парка в поселке Борисовка началось в сентябре текущего года на месте депрессивной площадки бывшего коммунхоза. В состав комплекса с зонами для тренировок и отдыха входит стадион, площадки для воркаута и прыжков в длину, два бадминтонных корта, детская игровая зона. Общая площадь объекта – 15000 м кв.