В Старооскольском округе установили 8 детских площадок. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Департамент агро-промышленного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа в текущем году принял участие в конкурсе проектов благоустройства сельских населенных пунктов. Округ выиграл в конкурсе проектов установку восьми детских площадок.

Новые площадки для детей появились в селах Городище, Крутое, Окольное, Анпиловка, Воротниково, Солдатское, Федосеевка: работы по их обустройству завершены, сообщает пресс-служба администрации округа.

Учитывая положительный опыт, департамент АПК округа снова планирует принять участие в конкурсе проектов благоустройства сельских населенных пунктов, но уже в 2021 году.