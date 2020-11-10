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Белгородская художница Светлана Рябцева покажет «Цвет жизни»

На выставке будет представлено около 50 работ автора из личного собрания
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская художница Светлана Рябцева покажет «Цвет жизни». Фото с сайта Белгородского выставочного зала "Родина"

Белгородская художница Светлана Рябцева покажет «Цвет жизни». Фото с сайта Белгородского выставочного зала "Родина"

С 17 ноября в выставочном зале «Родина» начинает работу персональная выставка белгородской художницы Светланы Рябцевой «Цвет жизни». На экспозиции будут представлены около 50 работ автора из личного собрания в жанре пейзажа и натюрморта. Художник работает в различных техниках, но отдает предпочтение масляной живописи.

Большую часть жизни Светлана провела в Ташкенте, где много лет была руководителем изостудии для детей и взрослых. Занималась подготовкой к поступлению в художественные вузы и колледжи, участвовала в совместных выставках художников Узбекистана.

С 2017 года живет в Белгороде. Сейчас Светлана Геннадьевна работает педагогом в изостудии «Беседка». Является постоянным участником различных пленэров и выставок.

Выставка продлится до 23 ноября 2020 года.

Культура