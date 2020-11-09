В Чернянской ЦРБ Белгородской области развернули 80 дополнительных коек для лечения ковид-пациентов. Фото: "КП" Архив

На очередном брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева докладывала о ситуации с заболеванием коронавирусом. В частности, она рассказала, то в Чернянской ЦРБ развернули 80 дополнительных коек для коронавирусных больных. При этом Наталия Зубарева подчеркнула, что на сегодняшний момент в регионе развернуто 2 937 коек для лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него. Занят он на 80 процентов.

В оперативном штабе отмечают, что в Белгородской области вырос коэффициент заболеваемости, теперь он равен 823,5 на 100 тысяч населения. Еще 5 ноября он был равен 785,2. Он значительно ниже всероссийского или окружного: в РФ — 1 209 на 100 тысяч населения; в ЦФО — 1 236,5 на 100 тысяч населения.

Напомним, что за минувшие сутки в Белгородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 155 пациентов.