Выставка гравюр XIX-XX веков откроется в Белгородском выставочном зале «Родина»

Выставка гравюр XIX-XX веков откроется в зале «Родина». Фото с сайта выставочного зала "Родина"

18 ноября в выставочном зале «Родина» состоится официальное открытие выставки гравюр XIX-XX веков из собрания Владимира Беликова. В 2022 году наша страна будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра I - последнего царя всея Руси и первого российского императора. Выставкой гравюр зал «Родина» открывает цикл мероприятий, посвященный этой дате.

Владимир Беликов - профессор, доктор технических наук, академик, автор более 200 научных трудов, 4-х книг. В сферу интересов Владимира Гурьевича, как коллекционера, входит станковая и книжная графика. Гравюры из личного собрания экспонировались на выставках за рубежом, в странах Европы, Азии, Америки, Африки.

Материалы о коллекции и выставках публиковались в художественных и библиофильских изданиях, периодической печати. Издано около 30 каталогов выставок, которые находятся в нескольких крупнейших музеях, галереях и библиотеках мира. Ряд работ из коллекции передан в дар российским музеям и галереям.

Вниманию посетителей выставочного зала будут представлены 44 гравюры. Выставка доступна посетителям до 13 декабря 2020 года