Белгородские приставы помогли вернуть задолженность за поставленный товар. Фото пресс-службы УФССП по Белгородской области

Белгородские судебные приставы помогли организации вернуть денежные средства за поставленный товар.

Между компанией по продаже сельхозтехники и организацией был заключен договор поставки товара. Поставщик обязанности по договору исполнил надлежащим образом. Но покупатель не оплатил товар в полном объеме. Рассмотрев исковое заявление, суд полностью удовлетворил требования поставщика.

В отделение судебных приставов по Белгороду на исполнение поступил документ, выданный Арбитражным судом Пензенской области, о взыскании с организации задолженности, неустойки, а также расходов по уплате государственной пошлины в общей сумме более 2 миллионов 966 тысяч рублей.

В добровольный срок задолженность не была оплачена, и тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 207 тыс. руб. и обратил взыскание на расчетные счета организации.

Задолженность и исполнительский сбор списаны с банковского счета должника-компании.