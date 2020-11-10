Белгородец оплатил крупный коммунальный долг после вмешательства приставов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Белгородец оплатил крупный коммунальный долг после запрета на регистрационные действия в отношении его автотранспорта.

В отделении судебных приставов по Белгороду УФССП по Белгородской области находилось исполнительное производство о взыскании с белгородца задолженности за коммунальные услуги.

Мужчина игнорировал счета за предоставленные коммунальные услуги управляющей компанией и накопил задолженность больше 120 тысяч рублей.

Судебный пристав уведомил должника о сроке добровольной оплаты задолженности, ничего не изменилось. Тогда было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора больше 8 тысяч рублей.

Также судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. По информации, полученной в Госавтоинспекции, за неплательщиком зарегистрированы транспортные средства: «Daihatsu Rocky», «КамАЗ 35320», «Mercedes-Benz C300».

В ходе исполнительских действий сотрудник службы вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспорта. Эта ограничительная мера возымела результат. Должник оплатил больше 128 тысяч задолженности по коммунальным платежам, в том числе исполнительский сбор.