В Бирюче и Строителе белгородские сотрудники МЧС России спасли животных

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сегодня, 9 ноября, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа поступил тревожный вызов: в городе Строитель по улице Октябрьская на уровне 5 этажа, на макушке дерева, растущего рядом с домом застряла кошка. Очевидец сообщил, что жители дома пытались спасти кошку своими силами, но им это не удалось. На место прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. Сотрудники МЧС с помощью пожарной автолестницы поднялись к кошке, но животное удалось спасти не сразу: испуганная, она металась между макушкой дерева и соседним балконом, перепрыгивая с места на место. Но всё же спасатели сумели успокоить животное и, завернув кошку в куртку, спустили вниз. К этому времени местные жители нашли хозяйку животного и спасатели передали ей спасенное животное.

А накануне, 8 ноября, с просьбой о помощи к спасателям Красногвардейского района обратился житель города Бирюч. Обеспокоенный мужчина рассказал диспетчеру, что его домашняя кошка во время прогулки забралась высоко на дерево, и теперь не может спуститься назад. Как не пытался хозяин вместе с соседями выманить животное ее любимыми лакомствами, на уговоры она не поддавалась, испуганно мяукала. Неизвестно сколько она бы там просидела, если бы не подоспела дежурная смена пожарно-спасательной части № 27. С помощью трехколенной лестницы кошку аккуратно сняли с дерева и передали хозяину, который не переставал благодарить сотрудников МЧС России за неравнодушие к подобным вызовам.