Энергетики Белгородской области полностью готовы к отопительному сезону

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» завершил подготовку электросетевого комплекса области к прохождению отопительного периода 2020 - 2021 годов в срок до 30 октября. В соответствии с установленными сроками белгородские энергетики выполнили 46 основных, 72 дополнительных мероприятия и 353 предписанных Росстехнадзором.

- Своевременная и полная реализация всех производственных программ является ключевым условием для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей региона в период холодов, - подчеркнул заместитель генерального директора – директора филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. – Мы рассчитываем, что проделанная работа, мобилизация сил и ресурсов позволят нам пройти этот непростой период без аварий и серьезных сбоев в подаче электроэнергии.

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