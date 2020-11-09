Белгородские приставы помогли водителю получить законную заработную плату. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Белгородской области взыскали с транспортной компании-должника в пользу работника заработную плату. Житель Шебекинского района работал водителем в компании, осуществляющей услуги по грузоперевозкам. Но работодатель не выплачивал заработную плату. Чтобы восстановить свои трудовые права, мужчина обратился в Шебекинский районный суд с иском взыскать задолженность по заработной плате, а также компенсацию за задержку выплаты заработной платы в общей сумме 88 тысяч рублей.

Суд удовлетворил все исковые требования работника и направил исполнительный документ в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области.

Судебный пристав проверил имущественное положение компании. На основании полученных из регистрирующих органов сведений ведомства он вынес постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете компании. Затем все 88 тысяч рублей списали со счета. Денежные средства перечислены шебекинцу в полном размере.