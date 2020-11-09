В Белгородской области за минувшие сутки выявлено 155 заболевших коронавирусом. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области выявлено 155 заболевших коронавирусом. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заболело 12 758 человек. В целом по России общее число зараженных за минувшие сутки составило 21 798 человек, сообщает региональный штаб 9 ноября.

В соседних по Центральному Черноземью регионах наибольшее число новых зараженных за минувшие сутки в Воронежской области – 329 человек. С начала пандемии в области заболели 27 794 воронежцев.

В Орловской области диагноз COVID-19 за минувшие сутки установлен у 133 пациентов, всего заболело 13 146 орловчан. В Курской области – 138 заболевших за сутки (всего – 12 110), в Тамбовской области – 107 (10 750), в Липецкой – 97 (8 336).