Магистранты Белгородского госуниверситета победили на Всероссийской олимпиаде. Фото с сайта НИУ "БелГУ"

В IV Всероссийской олимпиаде по иностранным языкам участвовали магистранты из Архангельска, Белгорода, Кирова, Москвы, Уфы и других городов. В итоге команда НИУ «БелГУ» награждена дипломом 1 степени. В число победителей вошли одиннадцать белгородских магистрантов.

Олимпиада проводилась дистанционно кафедрой иностранных языков Вятского государственного университета (город Киров). Организаторы отметили, что обучающиеся должны были не только продемонстрировать хороший уровень владения иностранным языком, но и показать себя творческими людьми, обладающими широким кругозором и развитым логическим мышлением.

Выполнение нестандартных заданий способствует повышению мотивации к изучению иностранных языков, а также готовит к будущей профессиональной деятельности, считают преподаватели.