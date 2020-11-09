На следующей неделе в Белгородской области ожидаются заморозки. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сегодня, 9 января, жителей Белгородской области ожидает погожий осенний денек. Днем воздух прогреется до +10 градусов по Цельсию, а ночью до +6 градусов. Но начиная со вторника будет постепенно холодать на пару градусов ежедневно, и в пятницу синоптики прогнозируют всего-то +1 градус днем. Ночью же на следующей неделе температура воздуха и вовсе понизится до минусовой.

Причем уже в среду возможны -2 градуса, а в четверг даже -3! Так что достаем теплые ботинки, шарфы, шапки. И забываем про грибы. Радует, что с понедельника по пятницу солнышко бонусом к прохладной погоде будет показываться из-за туч, но в пятницу будет пасмурно.