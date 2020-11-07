В Белгородской области грузовик и «Рено» загорелись после столкновения – два человека погибли

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Жуткая автоавария произошла 7 ноября около 19 часов в Губкинском городском округе. По предварительным данным, на 38 километре трассы «Короча – граница Курской области столкнулись грузовик «Фредлайнер» под управлением водителя 1982 года рождения и «Рено Логан», за рулем которого находилась женщина 1987 года рождения. Оба автомобиля после удара загорелись.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в результате ДТП водитель «Рено» и ее пассажир – мужчина 1960 года рождения, погибли. Для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС. Сейчас полицейские еще работают на месте происшествия. Кто стал его виновником, пока не ясно. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.