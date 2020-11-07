Гимназия №6 открылась в Губкине после капремонта. Фото пресс-службы администрации губкинского городского округа

В Губкине после капитального ремонта открылась гимназия №6. Особенностью гимназии является наличие молитвенной комнаты во имя святого благоверного князя Александра Невского, которую епископ Губкинский и Грайворонский Софроний освятил накануне.

Стоимость работ составила 192 млн. рублей. Финансовые средства выделялись из местного и регионального бюджета, а также существенную помощь оказала металлургическая компания. В состав функциональных помещений вошли: пищеблок со столовой на 120 мест, два спортивных зала с бытовыми помещениями, тренажерный и актовый залы, зал для видеоконференций, библиотека, музей, медицинский кабинет, логопедический кабинет и кабинет психолога.

После капитального ремонта в современных условиях получили возможность обучаться 650 школьников. При отделке помещений применены экологически чистые, пожаробезопасные строительные материалы. Для маломобильных учащихся предусмотрен пандус для заезда в здание гимназии.