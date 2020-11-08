В Старом Осколе мусор будут собирать по-европейски. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Центр Экологической Безопасности Белгородской области совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства региона выделяет Старому Осколу сетчатые мусорные контейнеры. Они предназначены для пластиковых бутылок, флаконов, отходов из стекла и металла. Вывоз контейнеров будет осуществляться отдельными рейсами без смешивания с остальным мусором. Планируется получить 976 контейнеров для неорганических отходов .

Установка контейнеров запланирована на объектах социальной сферы и контейнерных площадках, расположенных на территории многоквартирных домов. Расстановка контейнеров будет осуществляться с учетом технической возможности проезда специализированного транспорта.