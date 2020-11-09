Старооскольский предприниматель оплатил налоги после ареста автотранспорта.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Индивидуальный предприниматель из Старого Оскола оплатил налоги после применения ряда мер принудительного взыскания. На исполнении в Старооскольском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось производство о взыскании с индивидуального предпринимателя более 2 миллионов 282 тысяч рублей задолженности по налогам.

В добровольном порядке должник свои финансовые обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Он выяснил, что в собственности у предпринимателя есть 12 автотранспортных средств.

Чтобы побудить должника к оплате задолженности, судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспорта. Также пристав обратил взыскание на денежные средства должника в банке.

Однако мужчина проигнорировал данные меры. Тогда, в рамках принудительного исполнения сотрудник Службы наложил арест на газель марки «ГАЗ-330232», принадлежащий предпринимателю.

Не желая лишиться транспортного средства, мужчина оплатил всю сумму задолженности. Кроме этого, за неисполнение требований исполнительного документа в срок, предприниматель оплатил 159 тыс. руб. исполнительского сбора.