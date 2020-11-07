Белгородцам-участникам программы софинансирования пенсии необходимо сделать взнос до конца года. Фото: "КП" Архив

Отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области напоминает участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до 28 декабря. Внесенные гражданами на личные счета суммы в размере от 2 000 до 12 000 рублей будут удвоены государством.

Напомним, участие в Программе возможно в течение 10 лет с момента поступления первого денежного платежа. Это означает, что взносы граждан, которые впервые уплатили деньги по программе в 2011 году, будут удваиваться до 2021 года (при условии уплаты последнего платежа в 2020 году).

Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя. При самостоятельной уплате платежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в клиентской службе ПФР по месту жительства, в банке, либо сформировать с помощью электронного сервиса на сайте ПФР. Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию по месту работы заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.

Подчеркнем, то контролировать формирование средств участники Программы могут через личный кабинет на сайте ПФ или на портале госуслуг. В упомянутых сервисах отражается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, сумму государственного софинансирования и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в выписке из лицевого счета, которую можно запросить в личном кабинете не официальном сайте ПФР или получить, лично обратившись в МФЦ или Управление ведомства.

Отметим, что за время действия программы софинансирования пенсий ее участниками стали более 190 тысяч белгородцев, которые направили в счет своей пенсии свыше 1,5 миллиардов рублей. В 2020 году 5 тысяч жителей региона внесли на свои счета более 40,5 миллионов рублей.