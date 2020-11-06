Штрафы за превышение скорости с новооскольца белгородские приставы взыскали в полном объеме

Штрафы за превышение скорости взысканы с новооскольца в полном объеме. Фото Пресс-служба УФССП России по Белгородской области

Белгородские судебные приставы взыскали с жителя Нового Оскола 51 тысячу рублей штрафов ГИБДД за превышение скоростного режима. Также пришлось уплатить исполнительский сбор.

В Новооскольском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области в отношении 26-летнего местного жителя было возбуждено 50 исполнительных производств о взыскании штрафов.

Так как в срок для добровольной оплаты задолженность не была оплачена, судебным приставом применены меры принудительного исполнения. Он обратил взыскание на денежные средства должника в банке. Установив место работы мужчины, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату.

За несвоевременное исполнение требований судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора - 44 тысячи рублей. В результате должник оплатил штрафы ГИБДД, а также исполнительский сбор в полном объеме.