Коронавирус повлиял на движение поездов белгородского направления. Фото: "КП" Архив

Из-за низкого пассажиропотока, связанного с коронавирусной инфекцией, произошли изменения в расписании в направлении «Белгород-Москва», «Белгород-Санкт-Петербург» и «Новосибирск-Белгород», сообщает пресс-служба РЖД.

Так, с 30 ноября по 19 декабря будет отменен поезд № 119/120 «Санкт-Петербург — Белгород». Соответственно из Белгорода рейсы отменят с 1 по 20 декабря.

Поезд № 123/124 «Новосибирск—Белгород» не будет курсировать 15, 19, 23, 27 ноября и 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря. Из Белгорода в этом направлении нельзя будет уехать 19, 23, 27 ноября и 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря. Возобновят движение только со 2 января 2021 года.

Поменяет свое движение и поезд № 57/58 «Старый Оскол—Москва». Он начнет курсировать только через день. С 10 ноября по 22 декабря он будет отправляться по четным числам, а с 11 ноября по 23 декабря – по нечетным.

Коррективы внесут в расписание поезда «Белгород — Мурманск». В ведомстве предупредили, что лучше заранее уточнить время и дату поездки у диспетчера вокзала.