Более трети россиян не имеют времени на качественный отдых

Российская мечта: Стрессу - нет! Отдыху - да! Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Согласно полученным результатам, каждый второй опрошенный сталкивается с нехваткой времени на отдых: работа и домашние дела занимают большую часть времени 36,4% женщин и 34,3% мужчин.В возрастном разрезе чаще других о нехватке времени на качественный отдых говорили респонденты в возрасте от 30 до 49 лет (55,8%).

Еще выводы исследования гласят, что каждый четвертый постоянно пребывает в состоянии стресса. Почти четверть респондентов (23,8%) испытывают стресс почти всегда, — и это преимущественно женщины (27,3% женщин против 19,9% мужчин). В возрастном разрезе «лидируют» зрелые респонденты – от 50 до 59 лет.

Однако все же россияне справляются со стрессом: так ответили 56,6% женщин и 49,7% мужчин. Но стресс оказался одним из значимых факторов, влияющих на качество жизни россиян. Он стоит на том же уровне, что и такие финансовые и материальные факторы, как уровень дохода, наличие сбережений и собственного жилья.