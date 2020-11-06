Сельская ипотека становится востребованной у жителей Белгородчины

Фото пресс-службы Управления Росреестра по Белгородской области.

Программа комплексного развития сельских территорий, одним из пунктов которой является возможность приобрести жилье в ипотеку по льготной ставке, оказалась востребованной у жителей Белгородской области в октябре текущего года. Напомним, что программа «Сельская ипотека» заработала с этого года. С ее помощью можно оформить кредит по рекордно низкой ставке от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.

В рамках программы «Сельская ипотека» по состоянию на 31 октября Управлением Росреестра по Белгородской области зарегистрировано всего 195 ипотек, в том числе из них: 90 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), соглашений об уступке права требования по ДДУ; 104 права собственности на основании договора купли-продажи; 1 право собственности на вновь созданный объект ИЖС.

С начала года по октябрь включительно на территории сельских агломераций региона ипотеку по сверхвыгодным условиям граждане брали как для покупки готового жилья (53,3 %), так и строящегося (46,2%) с небольшим количественным разрывом.

Однако, надо отметить, что только за октябрь текущего года Управлением Росреестра по Белгородской области было зарегистрировано в рамках данной льготной ипотеки 52 договора купли-продажи. Возможно, такая положительная динамика стала следствием выгодных для граждан условий программы «Сельская ипотека».

В обновленных условиях программы появилось право на использование средств материнского капитала для первоначального взноса. Раньше банки могли отказать заемщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте. Кроме того, расширены возможности граждан, которые уже имеют землю и планируют взять кредит на строительство дома. Теперь им не обязательно обладать правом собственности на этот участок. Будет достаточно договора аренды.