В Белгородской области по состоянию на 6 ноября прибавилось 142 новых заболевших коронавирусом. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области число новых заболевших COVID-19 составило 142 жителя. С начала пандемии опасным вирусом заболели 12 306 человек. В целом по России за сутки диагноз COVID-19 установлен у 20 582 человек. За тот же период выздоровело 16 955 россиян, от заражения коронавирусом умерли 378 человек.

По соседям в Центральном Черноземье картина следующая: наибольшее число заболевших в Воронежской области – 304 за сутки (с начала пандемии коронавирусом заболели 26 884 воронежцев); в Орловской области 133 случая заболевания (с начала пандемии – 12 747), в Курской – 136 (11 697), в Тамбовской – 102 (10 435), в Липецкой – 93 (8 645).