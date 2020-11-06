В Белгородской области не планируют переводить школьников на дистанционный формат обучения. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Пока. Об этом на брифинге рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева. Она, в частности, рассказала, что по данным Роспотребнадзора пока нет причин для перевода учащихся на удаленку. Как пойдет дальше, покажет время. Пока же учеба стартует с 9 ноября. Наталия Зубарева также подчеркнула, что школьники прошли вакцинацию от гриппа, а перед каникулами наблюдалось снижение заболеваемости ОРВИ среди детей .

Напомним, что региональные власти в связи с возросшей заболеваемостью коронавирусом продлили на неделю школьные каникулы, они вернутся к образовательному процессу 9 ноября. Учиться дети продолжат в обычной, очной, форме обучения.