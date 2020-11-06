В Старом Осколе негодяи обворовывали стариков, представляясь работниками ЖКХ. Фото: архив КП

В марте-августе прошлого года в Белгороде, Старом Осколе и Валуйках парочка негодяев притворялась сотрудниками сферы ЖКХ, чтобы пожилые люди пустили их в квартиры. Затем сообщники обворовывали пенсионеров. Суд признал их виновными в 8 эпизодах краж.

Технология проста и эффективна: один заговаривал зубы доверчивым хозяевам квартир, а второй искал наличность. В итоге мнимые сотрудники ЖКХ наворовали у доверчивых стариков в общем 215 тысяч рублей.

На суде молодые люди полностью вернули обворованным пенсионерам украденные суммы. Судья наказал их реальным лишением свободы: один проведёт 3 года в колонии на общем режиме, а второй — 3 года и 2 месяца в исправительном учреждении строгого режима.