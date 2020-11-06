Новая набережная открылась в Шебекино

В Шебекино открылась новая набережная. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Проект Набережной в Шебекино победил во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Общая стоимость проекта 149 млн рублей, из них средства федерального гранта – 70 млн рублей, софинансирование бюджета Белгородской области – 46 млн рублей, муниципального бюджета – 5 млн рублей, инвесторов – 28 млн рублей.

В мае 2020 года начались строительные работы. Регион стал первым субъектом России, кто реализовал победный проект в текущем году, раньше изначально запланированного срока.

На набережной появились разные функциональные зоны: вход на территорию с инсталляцией и павильоном-кафе с видом на воду, ландшафтный парк, две смотровые площадки, сеть прогулочных дорожек, террасы с тихими зонами отдыха, а также фестивальная зона с центральной площадью и амфитеатром для проведения городских мероприятий.

Ночью работает подсветка на всех архитектурных элементах и вдоль реки. Имеются барбекю-зоны для приготовления еды на отрытом воздухе. Для удобства и безопасности гостей набережной предусмотрены точки доступа Wi-Fi, видеонаблюдение и громкое оповещение.

Важная составляющая данного проекта – привлечение бизнеса в жизнь общественного пространства. Например, c мая по октябрь планируется запускать прокат лодок и катамаранов, а также велосипедов, роликов, лыж. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.