В Белгородской области с похолоданием увеличилось количество пожаров. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

В холодное время года увеличивается количество пожаров в быту из-за активного использования отопительных приборов. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ровеньского района накануне был проведен профилактический рейд с жителями частного жилого фонда.

Во время рейда инспекторы провели с домовладельцами профилактические беседы и разъяснили нормы требований пожарной безопасности в быту. Сотрудники МЧС напомнили, к чему может привести человеческая халатность и как сберечь свой дом от огня. Перед использованием любого отопительного оборудования, будь то печь или электрообогреватель, необходимо убедиться в его исправности. Запрещено оставлять отопительные приборы без присмотра и на время сна. Также специалисты обращают внимание на недопустимость включения в сеть нескольких электроприборов высокой мощности одновременно.

По окончании профилактической беседы сотрудники МЧС вручили хозяевам иллюстрированные памятки, в которых содержится порядок действий при возникновении пожара и номера телефонов экстренных служб.

Если вы стали очевидцем возникновения пожара или возгорания, срочно сообщайте о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 101 или 112.