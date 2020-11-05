В Белгороде приостановили деятельность взрывоопасной заправочной станции

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Белгородские судебные приставы приостановили работу оборудования одной из заправочных станций за грубое нарушение требований по эксплуатации промышленной безопасности сроком на 60 суток. В ходе проверки газозаправочной станции специалисты Ростехнадзора выявили грубые нарушения требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», что несет угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим предприятие-нарушитель привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

Судебный пристав уже на месте составил акт об административном приостановлении деятельности. Руководителя организации предупредили, что в случае возобновления деятельности до окончания срока его административного приостановления будет применена административная ответственность по ст. 17.15 КоАП РФ. На протяжении всего срока действия приостановления судебные приставы будут контролировать его исполнение.