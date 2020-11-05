В Белгороде энергетики реконструировали 19 высоковольтных ЛЭП

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В рамках проекта по переустройству электросетевых объектов, попадающих в зону реконструкции и технического перевооружения ПС-330 «Белгород», были выполнены: строительство порядка 12 км ЛЭП, монтаж оборудования релейной защиты, автоматики и телемеханики на шести подстанциях 110 кВ и перезавод 19 ЛЭП. Чтобы избежать снижения надежности электроснабжения потребителей, на время проведения работ, были организованы сложнейшие временные схемы поставки электроэнергии.

На первом этапе энергетики установили 40 опор и смонтировали свыше 8 километров провода на восьми отходящих ЛЭП, а также модернизировали оборудование телемеханики на двух подстанциях 110 кВ: «Рудник» и «Пищепром». Максимальный объем реализован на ВЛ 110 кВ «Белгород – Шеино», ВЛ «Белгород – Беломестное» и ВЛ 110 кВ «Белгород – Рудник№1 и Рудник№2».

На втором этапе на ПС 330 кВ «Белгород» заведено еще 11 воздушных ЛЭП, смонтировано 17 опор, 4,7 км провода и 3,9 км ВОЛС. Оборудование релейной защиты, автоматики и телемеханики модернизировано на четырех подстанциях 110 кВ («Белгород», «Шебекино», «Химзавод» и «Авторемзавод»).

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