В Валуйском округе подвели итоги областного конкурса проектов старост. Фото пресс-службы правительства Белгородской области

Подведены итоги ежегодного областного конкурса проектов старост в Валуйском городском округе. Среди победителей - 5 проектов, представленных старостами населенных пунктов округа.

Это «Обустройство подвесного моста через реку Валуй» в селе Борисово (староста Людмила Герасимова); «Изготовление и установка стелы в виде арт-объекта «Навигатор успеха» на въезде в село Солоти» (староста Николай Гладков).

В селе Колыхалино (староста Лидия Букаренко) будет реализован проект «Обустройство детской площадки в селе Колыхалино», а в селе Принцевка (староста Иван Посохов) «Оборудование и благоустройство родника в селе Принцевка».

И, наконец, победил проект в хуторе Михайловка (староста Татьяна Полякова) «Оборудование всесезонной площадки для проведения социально – значимых мероприятий для жителей хутора Михайловка Валуйского городского округа».

На реализацию проектов из областного и местного бюджета суммарно будет направлено 500 000 рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.