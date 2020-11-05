В ковид-госпитале Шебекино Белгородской области родились 20 младенцев

В ковид-госпитале Шебекино родились 20 младенцев. Фото: "КП" Архив

Родильное отделение «Мать и дитя» в Шебекинском городском округе рассчитано на 53 койки. В новый стационар госпитализируют беременных женщин с ОРВИ и пневмониями, подозрением на коронавирус либо с уже подтвержденным заболеванием. За это время здесь родилось 20 детей, у них отрицательный анализ на коронавирус, сообщает Белздрав.

Все женщины и малыши находятся под медицинским наблюдением в течение 2 недель. При рождении ребенка изолируют от матери, это дает возможность исключить риск инфицирования младенца коронавирусом. В течение двух недель врачи-неонатологи мониторят здоровье младенцев. На 10 и 12 день женщине проводят диагностику, после двух отрицательных результатов теста маму с малышом выписывают.

Главный врач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко отметила:

- Для безопасности медиков и пациентов все помещения изолировали. На территории больницы оборудовали площадки для новых газификаторов — это специальные бочки, в которых содержится кислород. Для кислородной поддержки пациенток больницы ежедневно уходит до 0,5 тонны кислорода, помимо этого всегда есть резервные бочки.

Сейчас в отделении находится 27 женщин, в их числе — беременные, роженицы и родильницы. Под медицинским наблюдением 14 новорожденных.