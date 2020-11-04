Жительница Белгорода пыталась убить своего мужа. Фото: архив КП

Следственным отделом по городу Белгород следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней белгородки. Женщина подозревается в покушении на убийство 25-летнего мужа, а причиной такого поступка стала ревность.

Подозреваемая жила с 25-летним мужем и двумя детьми. В конце октября между нею и мужем произошла ссора на почве ревности. Схватив нож, женщина несколько раз ударила мужа. Мужчина оказал активное сопротивление плюс сломалась рукоять ножа. Выскочив на балкон, потерпевший вызвал скорую и правоохранителей, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Врачам удалось вовремя оказать медицинскую помощь. Молодой мужчина остался жив. Идет расследование.