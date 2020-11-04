Медицинских работников Алексеевки поздравили с Днем народного единства. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В актовом зале Алексеевской центральной районной больницы состоялось чествование работников здравоохранения городского округа. Мероприятие прошло накануне Дня народного единства.

Слова глубочайшей признательности врачам за благородный, подвижнический труд выразили глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев, другие официальные лица. От имени всего населения городского округа работников здравоохранения поблагодарила жительница Алексеевки Марина Копанева.

За многолетний добросовестный труд и весомый вклад в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 40 медицинских работников получили Благодарственные письма департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области, а также Благодарности главы администрации Алексеевского округа.