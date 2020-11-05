Закончился сбор желудей для выращивания сеянцев в Старооскольском округе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старооскольском городском округе главной лесной культурой является дуб. Поэтому каждый год здесь происходит заготовка желудей для выращивания сеянцев на следующие годы. Силами работников Архангельской, Знаменской, Казачанской, Котовской, Обуховской, Озерской, Песчанской, Федосеевской сельских территорий за октябрь 2020 года было собрано 210 кг желудей в лесах, где растут дубы.

Новым дубам быть! Хотя в текущем году из-за неблагоприятных погодных условий количество собранных желудей значительно уменьшилось. В прошлом году сбор желудей составил 5 тонн 200 кг.