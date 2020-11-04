В Старооскольском округе сельские жители будут петь и плясать в Интернете. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Жители сел Владимировка и Хорошилово Старооскольского городского округа в этом году отпразднуют День села в онлайн-режиме. Работники Центра культурного развития Владимировской сельской территории подготовили праздничную программу с видеопоздравлениями, выступлением народного ансамбля «Селяночка».

Также в интернете можно будет полюбоваться выставками творческих работ участников образцовой студии «Мастерица», детских рисунков на тему «Вот моя деревня…», работ умельцев села «Село мастеров» и многим другим. Праздник состоится 4 ноября.

7 ноября в соцсетях Хорошилово состоится праздничный онлайн-концерт «Где роса с горошину», посвященный празднованию Дню села. В программе мероприятия видео выступлений творческих коллективов, чествование жителей села, поздравления и подарки.