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Общество

Только после ареста земельного участка компания погасила задолженность по налогам

Общая сумма долга составила 778 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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После ареста земельного участка компания погасила задолженность по налогам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

После ареста земельного участка компания погасила задолженность по налогам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

На исполнении в отделении судебных приставов по городу Белгороду УФССП России по Белгородской области находилось исполнительное производство в отношении одной компании, которая не хотела оплачивать налоги. В результате она накопила задолженность на общую сумму 778 тысяч рублей. Оплатить должок помог арест земельного участка компании.

В добровольный срок компания не оплатила задолженность. В результате чего был вынесен исполнительский сбор в размере более 33 тыс. рублей.

Во время установления имущественного положения компании выяснилось, что в собственности у должника находятся транспортные средства иностранного производства и 16 единиц недвижимого имущества.

Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства на счетах должника, вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом, а также ограничил должника-компанию в проведении расходных операций по кассе.

Но принятые меры оказались недостаточно эффективными. Задолженность была оплачена только после ареста недвижимого имущества. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на земельный участок площадью 617 квадратных метров и предупредил, что в случае непогашения задолженности в десятидневный срок земельный участок будет продан.

Чтобы избежать реализации своего имущества руководство компании погасило всю сумму задолженности вместе с исполнительским сбором. После этого, арест с имущества был снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.